Попередні випробування української самохідної гаубиці "Богдана" можуть закінчити вже в 2021 році, а через рік взяти такі гаубиці на озброєння. Втім, для цього Міністерство оборони має підписати контракти для розблокування контракту до кінця грудня.

Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, але у 2019 році випробування зупинилися. Про це розповідає "Радіо Свобода".

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Усе через те, що нині фактично заблокований контракт між Міністерством оборони України й Краматорським заводом важкого верстатобудування. Причина – закупівля снарядів для подальших випробувань.

Підприємство стверджує, що Міноборони перевело на них відповідальність за закупівлю снарядів. Процес затягнувся, оскільки раніше такого калібру в Україну не постачали.

Річ у тім, що "Богдана" – абсолютно нова для української армії. Це перша в Україні самохідна гаубиця, яка розроблена під натівський калібр 155 міліметрів. Раніше ЗСУ використовували калібр 152 міліметрів.

Зрештою будь-які терміни контракту були зірвані, але снаряди таки закупили. Тож вже можна починати попередні випробування, а тоді й державні. Втім, все залежить Міноборони.

Краматорський завод навіть звернувся до суду, щоб змусити Міністерство пролонгувати контракт, оскільки воно додало нову вимогу щодо закупівлі снарядів.

Що відомо про САУ "Богдана":

Її розробкою займаються з 2016 року, а у 2018 році вперше прототип показали на військовому параді до Дня Незалежності. Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221.

Вона розроблена під натівський стандарт калібру 155 міліметрів. Обслуга гаубиці буде 5 осіб, і вона зможе розганяти швидкість по трасі до 80, а по пересічній місцевості – до 30 кілометрів за годину.

"Богдана" обладнана контейнерами з боєзапасом по 20 снарядів, а її мінімальна дальність стрільби – 780 метрів. Максимальна – до 50 кілометрів.



Технічні характеристики самохідної гаубиці "Богдана" / Інфографіка АрміяInform