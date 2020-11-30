Думаю, рішення про повний локдаун схвалять до 4 грудня, – Корнієнко
Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про імовірність запровадження повного локдауна в Україні. За його словами, остаточне рішення, найімовірніше, схвалять до п'ятниці, 4 грудня.
Про імовірність відновлення жорсткого карантину в Україні Олександр Корнієнко розповів під час погоджувальної ради Верховної Ради України. Про це повідомляє 24 канал.
До слова Коли буде локдаун в Україні: версія від міністра Немчінова
Моя особиста думка, що який би не був локдаун – "інтелектуальний", адаптивний карантин чи ще якийсь – він передовсім має бути спрямований на зниження темпів поширення епідемії та збереження здоров'я кожного українця,
– наголосив лідер "Слуги народу".
Він підкреслив, що багато парламентарів вже на собі дізналися, що таке коронавірус, тож нікому цього не бажають. Натомість бажають усім здоров'я та як представники влади повинні все для цього робити.
"Тому запрошуємо пана Степанова (очільника МОЗ – 24 канал) та весь Кабінет Міністрів для відповіді на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів карантину. Думаю, що до п'ятниці це вже все буде вирішено", – повідомив Олександр Корнієнко.
Що відомо про можливість повного локдауна:
- Про відновлення жорстких карантинних обмежень останніми днями говорять все більше представників української влади. Різні міністри та навіть бізнес підтримують ідею. Мовляв, краще 2 – 3 тижні перетерпіти, ніж постійно страждати від карантину вихідного дня.
- Наразі схоже на те, що повного локдауна не уникнути. Та ключове питання – коли? Називають різні дати протягом грудня – на початку січня. Наприклад, ЗМІ з посиланням на джерела у владі писали про два ймовірні періоди: 7 – 20 грудня або 25 грудня – 17 січня.
- Заговорили й про такий собі "інтелектуальний карантин". Це щось схоже на повний локдаун, але з урахуванням особливостей конкретного регіону обмеження можуть відрізнятися. Наприклад, щодо руху транспорту тощо.
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