Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про імовірність запровадження повного локдауна в Україні. За його словами, остаточне рішення, найімовірніше, схвалять до п'ятниці, 4 грудня.

Про імовірність відновлення жорсткого карантину в Україні Олександр Корнієнко розповів під час погоджувальної ради Верховної Ради України. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Коли буде локдаун в Україні: версія від міністра Немчінова

Моя особиста думка, що який би не був локдаун – "інтелектуальний", адаптивний карантин чи ще якийсь – він передовсім має бути спрямований на зниження темпів поширення епідемії та збереження здоров'я кожного українця,

– наголосив лідер "Слуги народу".

Він підкреслив, що багато парламентарів вже на собі дізналися, що таке коронавірус, тож нікому цього не бажають. Натомість бажають усім здоров'я та як представники влади повинні все для цього робити.

"Тому запрошуємо пана Степанова (очільника МОЗ – 24 канал) та весь Кабінет Міністрів для відповіді на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів карантину. Думаю, що до п'ятниці це вже все буде вирішено", – повідомив Олександр Корнієнко.

Що відомо про можливість повного локдауна: