Наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна може отримати наприкінці 2020 або на початку 2021 року. Київ має погодити з Фондом 3 головні питання.

Про перспективу отримати транш від МВФ розповів представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Наразі йде мова про отримання одного траншу наприкінці 2020 року або на початку 2021. Також до цього підв'язана макрофінансова допомога ЄС, транш якого становить 600 мільйонів євро,

– зазначив Мокан.

За його словами, співпраця з МВФ залежить від прийняття Держбюджету-2021. Водночас чутки про те, що програма під загрозою, не відповідають дійсності.

"Триває взаємодія та комунікації. Сьогодні (18 листопада – 24 канал) міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував щодо проєкту бюджету", – додав Мокан. Він також наголосив, що з МВФ ще погодять питання антикорупційної структури та незалежності НБУ.

Зверніть увагу! 17 листопада Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із керівництвом МВФ – директоркою Крісталіною Георгієвою. Під час розмови президент заявив, що усі "структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, Україна виконана".