У 2027 році Україну можуть оголосити кандидатом на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу. Це стане можливим у разі успішного втілення необхідних реформ.

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас вважає, що це реалістичний сценарій для нашої держави. Про це він сказав під час онлайн-форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Укрінформ.

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"Я думаю, що це (подача Україною заявки на членство в ЄС у 2027 році – 24 канал) реалістичний сценарій. Хотілося б сказати те саме про членство України в НАТО", – заявив Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, Литва активно виступає за євроатлантичні прагнення України у Вашингтоні і в Брюсселі. Окрім цього, надає велику практичну підтримку.

Я вважаю, що немає нічого неможливого. Я можу сказати точно: я не знаю, може, за цей час вам вдасться це зробити, може швидше і ви, можливо, зможете стати не тільки нашим активним партнером, але й членом цього Альянсу. Але треба виконати домашню роботу, і зробити це якісно,

– зазначив він.

Закріплення у Конституції курсу на членство в ЄС і НАТО надає Україні надійну основу для впровадження необхідних реформ. Залучення програми розширених можливостей НАТО відкриває доступ до формування програм взаємодії, оперативної сумісності проведення спільних військових навчань.

Також додав: "Я думаю, що ви не можете не мати успіху, ви будете нашим успішним партнером, ви вже ним є, і ми маємо надію, що ви скоро будете членом нашої великої системи".

Скільки українців підтримує вступ в НАТО та ЄС

Вступ України в ЄС підтримують 49% українців, а в НАТО – 41% українців. Найбільше таких людей проживає на заході країни і найменше – на Донбасі. 27% українців взагалі не хочуть приєднання до будь-якої організації.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології впродовж жовтня – листопада 2020 року. Телефоном опитали 1 502 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,6%.