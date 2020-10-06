Володимир Зеленський заявив, що є перспектива підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом. Президент очікує, що це трапиться на початку 2021 року.

Перспективу підписання домовленості про єдиний авіапростір з Євросоюзом Володимир Зеленський прокоментував на Саміті Україна – ЄС, повідомляє 24 канал.

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Щодо вільного авіаційного простору, запевнили мене колеги, що на початку наступного (2021 – 24 канал) року ми нарешті це зробимо,

– зазначив президент.

Крім цього, Зеленський заявив, що безвізовому режиму з Європейським союзом нічого не загрожує. Адже Україна відповідає усім вимогам щодо його збереження.

До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань транспорту Адіною Валеан у рамках 22-го саміту Україна-ЄС заявив, що Україна готова підписати Угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом найближчим часом.

Зверніть увагу! У червні 2020 року віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що до наступного саміту Україна – Євросоюз розблокують підписання угоди про спільний авіаційний простір.

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