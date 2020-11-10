Хоча на календарях ще осінь, в Україні очікують морозну погоду. Вночі 11 листопада стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.

Коли буде перший мороз

Синоптики прогнозують, що найближчі 3 доби в Україні буде без опадів. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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У середу, 11 листопада, вночі та вранці очікують туман, а також перші невеликі морози.

Температура повітря вночі буде від -3 до +3 градусів, вдень +2…+8 градусів. Найхолодніше вночі буде в Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Луганській областях. Натомість на Закарпатті та Одещині очікують теплішу погоду – вночі +1…+6 градусів, вдень +5…+10 градусів.



Перші морози прийдуть в Україну вже 11 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, в Україні прохолодно, але без опадів. Температура повітря в регіонах коливається у межах +5…+12 градусів.

До слова, попри мороз, снігу наразі не прогнозують. Потішитися ним змогли лише жителі та мандрівники у Карпатах. Там кілька разів сніжило, вперше – 14 жовтня.

Яку погоду синоптики прогнозують у грудні