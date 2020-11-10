В Україну йдуть морози: де буде найхолодніше
Хоча на календарях ще осінь, в Україні очікують морозну погоду. Вночі 11 листопада стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів.
Коли буде перший мороз
Синоптики прогнозують, що найближчі 3 доби в Україні буде без опадів. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Читайте також Найтепліший за 140 років: жовтень у Києві побив кілька рекордів
У середу, 11 листопада, вночі та вранці очікують туман, а також перші невеликі морози.
Температура повітря вночі буде від -3 до +3 градусів, вдень +2…+8 градусів. Найхолодніше вночі буде в Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Луганській областях. Натомість на Закарпатті та Одещині очікують теплішу погоду – вночі +1…+6 градусів, вдень +5…+10 градусів.
Перші морози прийдуть в Україну вже 11 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, в Україні прохолодно, але без опадів. Температура повітря в регіонах коливається у межах +5…+12 градусів.
До слова, попри мороз, снігу наразі не прогнозують. Потішитися ним змогли лише жителі та мандрівники у Карпатах. Там кілька разів сніжило, вперше – 14 жовтня.
Яку погоду синоптики прогнозують у грудні
- Переважно сніги із дощем. Часті опади будуть на початку грудня.
- Ближче до завершення року, за прогнозами, – тільки дощ.
- Щодо температури, вона здебільшого буде вище 0 градусів, хоча вночі можливі морози до -10 градусів.
Поділитися новиною