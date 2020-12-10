В Україні збираються ввести локдаун вже після новорічних свят: з 8 по 24 січня. Таке рішення прийняв уряд після довгих дискусій стосовно дат та обмежень жорсткого карантину. Водночас, якщо ситуація з COVID-19 суттєво погіршиться, локдаун можуть ввести й невідкладно. А як гадаєте ви, коли слід вводити жорсткий карантин в Україні? 24 канал пропонує взяти участь в опитуванні.

Кабмін під час свого засідання 9 грудня продовжив дію загальнонаціонального карантину через пандемію COVID-19 до 28 лютого. Водночас міністри проголосували за постанову про введення локдауну з 8 по 24 січня, пише 24 канал.

Важливо В Україні вводять локдаун: коли та на скільки

До цього кілька тижнів тривали дискусії про те, коли, наскільки та чи потрібно взагалі вводити жорсткий карантин в Україні. Частина експертів наголошувала на негайній необхідності жорстких обмежень, ще частина вважала, що обмежити контакти між людьми слід саме на свята. Втім, в уряді обрали третій варіант – локдаун "після свят".

Пропонуємо вам взяти участь в опитуванні та відповісти на запитання:

Коли, на вашу думку, слід запроваджувати жорсткий карантин?