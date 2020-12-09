Перепис населення в Україні мав відбутися у 2020 році, однак на заваді цьому став карантин. Тож, Кабмін вирішив перенести Всеукраїнський перепис населення на 2023 рік.

Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня, повідомляє 24 канал.

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Чому це важливо

Перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки.

Черговий Всеукраїнський перепис населення повинен надати об'єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою,

– пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Розпорядження уряду забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення. Його результати будуть джерелом інформації для:

формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку України,

бюджетної політики,

коротко- та довгострокових демографічних прогнозів.

Зверніть увагу! В Україні останній перепис населення відбувся у 2001 році. Після цього українців майже 20 років ніхто не рахував. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на її території.

Немчінов додав, що Україна вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів. Державна служба статистики України та Фонд ООН у галузі народонаселення вже проводять серію міжнародних вебінарів "Досвід та практики". Після серії вебінарів планують створити робочу групу, яка розроблятиме дорожню карту для переходу України на електронний перепис.