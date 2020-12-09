Вперше з 2001 року: коли в Україні відбудеться перепис населення
Перепис населення в Україні мав відбутися у 2020 році, однак на заваді цьому став карантин. Тож, Кабмін вирішив перенести Всеукраїнський перепис населення на 2023 рік.
Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 9 грудня, повідомляє 24 канал.
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Чому це важливо
Перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки.
Черговий Всеукраїнський перепис населення повинен надати об'єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою,
– пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Розпорядження уряду забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення. Його результати будуть джерелом інформації для:
- формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку України,
- бюджетної політики,
- коротко- та довгострокових демографічних прогнозів.
Немчінов додав, що Україна вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів. Державна служба статистики України та Фонд ООН у галузі народонаселення вже проводять серію міжнародних вебінарів "Досвід та практики". Після серії вебінарів планують створити робочу групу, яка розроблятиме дорожню карту для переходу України на електронний перепис.
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