В Україні можливий загальнонаціональний локдаун, якщо ситуація з коронавірусом стане такою, що лікарям доведеться обирати, кого рятувати, а кого ні. Якщо країна перейде до протоколу медичного сортування, загальнонаціональний карантин неминучий.

Умова введення локдауну – протокол медичного сортування

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Читайте також Карантин вихідного дня: уряд опублікував текст постанови

За словами Радуцького, введення локдауну навесні допомогло медичній системі уникнути пікового навантаження, але ще одного локдауну українська економіка не витримає.

Повірте, я дуже не хочу, щоб ми навіть говорили про це, але повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого – ні – це катастрофа. Це катастрофа для всієї країни,

– заявив Михайло Радуцький.

Що відомо про карантин в Україні наразі

Уряд проголосував за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада.

Відтак, у вихідні працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на виніс.

Масові заходи за участю понад 20 людей та заповненість більше ніж 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті відтепер під забороною.

Крім того, Україна повернулась до загальнонаціонального карантину замість адаптивного.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу