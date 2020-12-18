Перемога програми Master of Public Administration, розробленої Групою Метінвест, на міжнародному конкурсі "Партнерство заради сталого розвитку-2020" свідчить, що в Україні вже незабаром можуть з’явитися сучасні менеджери органів місцевого самоврядування.

Конкурс "Партнерство заради сталого розвитку" організовує мережа Глобального договору ООН. Його завдання – просувати цілі сталого розвитку та сприяти партнерству між бізнесом, бізнес-асоціаціями, урядом, громадянським суспільством і академічними установами. Заявки на конкурс можуть подавати як приватні компанії, так і некомерційні організації або місцева влада, які реалізували певний соціальний проєкт разом з іншими зацікавленими сторонами.

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Цьогоріч конкурсанти змагалися в п'яти категоріях: "Суспільство", "Планета", "Світ", "Економічний розвиток" і "Подолання COVID-19". Заявки подали понад 100 (!) компаній з Білорусі, Македонії, Польщі, Туреччини та України. Їхні проєкти оцінювало міжнародне журі, до якого увійшли представники мережі Глобального договору ООН у Канаді, Швейцарії, Ліхтенштейні, ОАЕ та Кенії, а також із компаній S&P Dow Jones Indices (відома своїми індексами Dow Jones) і S&P 500 (працює у сфері ESG – екологічне, соціальне і корпоративне управління).

Що таке Master of Public Administration?

Група Метінвест представляла свою програму Master of Public Administration (MPA) у категорії "Економічний розвиток". Програма стартувала у вересні-2019 (набір відбувався щороку), і зараз її освоюють 58 керівників органів місцевого самоврядування з Кривого Рогу, Маріуполя, Запоріжжя, Авдіївки, Покровська і Мелітополя. Перший потік навчається в Донецькому держуніверситеті управління, другий – у Львівському регіональному університеті при Президентові України, після навчання студенти отримають дипломи державного зразка цих вузів.



Відзнака програми MPA за перемогу в конкурсі "Партнерство заради сталого розвитку-2020"

Партнери Групи Метінвест у цьому проєкті – Маріупольська міська рада, громадські фонди розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Українська академія лідерства.

Головне завдання MPA – підготувати нове покоління муніципальних управлінців, які будуть ефективно керувати комунальним майном, формувати бюджет і залучати інвестиції. Тобто робитимуть усе, аби підвищити рівень життя людей.

Ключова мета проєкту – показати нові підходи в сфері управління, дати можливість по-іншому сприймати розвиток міст, – деталізує директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест Лілія Ткаченко. – У нас є дуже цікаві модулі як, наприклад, "урбаністика". Там йде мова про те, як запроваджувати нові підходи для планування міст. Також у рамках проєкту заплановані стажування як в Україні, так і за кордоном, аби перейняти кращі муніципальні практики.

MPA – це перемога всієї України

Слухачі програми MPA, багато з яких мають по 2-3 вищі освіти, вже помітили її разючу відмінність від традиційних методик навчання.

MPA допомагає зрозуміти ті процеси, які не викладаються в університетах, і про які не прочитаєш у книжках, – каже начальник юридичного управління Запорізької облради Єгор Мороз. – Проєкт розроблений спеціально для місцевих управлінців і надає їм змогу приймати виважені і правильні рішення.

Інший учасник програми – директор КП "Зеленбуд" Маріуполя Петро Чекер – пояснив, чому MPA, незважаючи на, здавалося б, вузьке муніципальне спрямування, дуже важлива для всієї України:

Ми вивчаємо кращі світові практики, щоб застосовувати їх в наших містах і в державі. Кожен з нас фахівець тільки у вузькій галузі. А завдяки цій програмі ми розуміємо і бачимо, як має розвиватися держава, і все навколо повинно крутитися навколо людей, щоб їм було комфортно.



Програма MPA – здобуток усієї України

Тож успішна реалізація проєкту МРА і його перемога на конкурсі "Партнерство заради сталого розвитку-2020" – це здобуток не лише Групи Метінвест, а й усієї України. Адже нині почав зароджуватися новий клас сучасних муніципальних управлінців, які ефективо виконнуватимуть свої функції, і, відповідно, наші міста стануть комфортнішими й красивішими. Крім того, сучасне навчання і перспективи кар'єрного зростання зменшать відтік прогресивної молоді і кваліфікованих кадрів з рідних їм міст.

Груп Метінвест і сталий розвиток

Цьогоріч Глобальному договору ООН виповнилося 20 років. Це найбільша в світі ініціатива корпоративної соціальної відповідальності, що об’єднує понад 11 тисяч комерційних компаній та 4 тисячі підписантів (що не є підприємницькими організаціями) і базується в 166-ти країнах та охоплює понад 70 локальних мереж.

Підписанти Договору засвідчують, що добровільно будують свою діяльність на основі 10 універсальних принципів у галузі прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та боротьби з корупцією.

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Група Метінвест вже 10 років є учасником Глобального договору ООН. І щорічно інформує світову спільноту про результати, досягнуті у просуванні цілей та цінностей ООН, оприлюднюючи соціальні звіти, що відповідають міжнародним стандартам нефінансової звітності GRI (Global Reporting Initiative) і кращим світовим практикам прозорості.

Зокрема, цього року Група Метінвест провела комплексну оцінку ефективності своєї діяльності в області ESG за сприяння агентства Sustainalytics, провідного незалежного постачальника досліджень, рейтингів і даних у сфері екологічного, соціального і корпоративного управління. Компанія отримала високу оцінку за якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також за взаємодію з місцевими громадами. У рейтингу ESG Метінвест посів 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній.