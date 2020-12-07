Кулеба розповів, коли українцям дозволять їздити у країни ЄС
Відкриття кордонів Євросоюзу для українців не є питанням загальної вакцинації. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що все залежить від епідеміологічної ситуації як в Україні, та і в країнах ЄС.
Перспективу відновлення можливостей подорожувати до ЄС в інтерв'ю "РБК-Україна" описав глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
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За його словами, відкриття кордонів ЄС – це не питання загальної вакцинації від коронавірусу.
Але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні та країнах ЄС,
– зазначив Кулеба.
Попри це, міністр вважає, що українці мають куди поїхати, крім Євросоюзу. За його словами, наразі для громадян Україні відкриті кордони 63 країн, з них 10 – у Європі.
Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні – недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.
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