Відкриття кордонів Євросоюзу для українців не є питанням загальної вакцинації. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що все залежить від епідеміологічної ситуації як в Україні, та і в країнах ЄС.

Перспективу відновлення можливостей подорожувати до ЄС в інтерв'ю "РБК-Україна" описав глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, відкриття кордонів ЄС – це не питання загальної вакцинації від коронавірусу.

Але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні та країнах ЄС,

– зазначив Кулеба.

Попри це, міністр вважає, що українці мають куди поїхати, крім Євросоюзу. За його словами, наразі для громадян Україні відкриті кордони 63 країн, з них 10 – у Європі.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні – недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Зверніть увагу! Протягом 6 грудня коронавірус підтвердили у 8 641 українця – значно менше, ніж було протягом останніх тижнів. Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що це пов'язано із меншою кількістю тестувань. Так, за минулу добу провели 33 502 тестів, а 4 грудня – майже 75 тисяч.