Денис Шмигаль провів нараду з мерами щодо карантину вихідного дня. Ефект від нових обмежень можна буде побачити за 2 – 3 тижні.

Будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради із міськими головами, повідомляє пресслужба Кабміну.

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За словами прем’єра, уряд наразі шукає шляхи, які дадуть змогу стримати нові зараження коронавірусом: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня.

Шмигаль уточнив, що запроваджені заходи стосуються здебільшого декількох галузей. "Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення", – додав прем’єр.

Він уточнив, що великі заробітки галузей саме у суботу та неділю свідчать, що потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг.

Шмигаль додав, що карантин вихідного дня дає змогу перерозподілити попит із вихідних на п’ять робочих днів, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

Ефект карантину вихідного дня можна буде побачити за 2 – 3 тижні,

– підсумував Шмигаль.

Крім того, уряд зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

Зверніть увагу! Шмигаль 16 листопада зібрав мерів на онлайн-зустріч для обговорення карантину вихідного дня. А Рада запросила прем’єра та увесь склад Кабінету Міністрів на пленарне засідання 17 листопада. Уряд має відзвітувати щодо карантину вихідного дня. Більше про нові обмеження читайте за посиланням.