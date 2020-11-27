Венеціанська комісія може дати оцінку антикорупційній ситуації в Україні вже найближчим часом. Ймовірно, це відбудеться до 10 грудня 2020 року.

Відповідний висновок може допомогти у вирішенні конституційної кризи. Про це повідомили в Офісі Президента України.

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У повідомленні вказано, що рішення комісії дасть можливість Україні ретельно підготуватися до комплексної реформи Конституційного Суду.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 26 листопада 2020 року направив лист голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Орган має д опомогти вирішити конституційну кризу в Україні. Детальніше про це – читайте тут.

За словами нардепа Андрія Костіна, експерти Венеціанської комісії 2 грудня 2020 року здійснять онлайн-візит до України. Усе для того, щоб оцінити стан антикорупційного законодавства в державі.

До теми Зеленський хотів жорсткого покарання за брехню в деклараціях, – Веніславський

Конституційна криза в Україні: коротко

У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт , яким пропонував припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада 2020 року підтримав законопроєкт Дмитра Разумкова про відновлення е-декларування в початковому вигляді.

законопроєкт Дмитра Разумкова На онлайн-засіданні Комітету з питань правової політики 13 листопада 2020 року оголосили новий конкурс на вакантну посаду судді КСУ.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу