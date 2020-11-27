Коли Венеціанська комісія дасть висновок щодо КСУ: заява Офісу Президента
Венеціанська комісія може дати оцінку антикорупційній ситуації в Україні вже найближчим часом. Ймовірно, це відбудеться до 10 грудня 2020 року.
Відповідний висновок може допомогти у вирішенні конституційної кризи. Про це повідомили в Офісі Президента України.
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У повідомленні вказано, що рішення комісії дасть можливість Україні ретельно підготуватися до комплексної реформи Конституційного Суду.
За словами нардепа Андрія Костіна, експерти Венеціанської комісії 2 грудня 2020 року здійснять онлайн-візит до України. Усе для того, щоб оцінити стан антикорупційного законодавства в державі.
До теми Зеленський хотів жорсткого покарання за брехню в деклараціях, – Веніславський
Конституційна криза в Україні: коротко
- У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
- Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонував припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
- Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада 2020 року підтримав законопроєкт Дмитра Разумкова про відновлення е-декларування в початковому вигляді.
- На онлайн-засіданні Комітету з питань правової політики 13 листопада 2020 року оголосили новий конкурс на вакантну посаду судді КСУ.
КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу
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