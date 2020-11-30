Венеціанська комісія розгляне звернення президента Володимира Зеленського про наслідки рішення Конституційного суду та прийме рішення на засіданні 11 грудня. На обговорення ситуації в Україні виділили 30 хвилин.

Про це йдеться у порядку денному пленарної сесії 11 грудня, опублікованому на сайті органу.

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Комісія розробила спільний висновок

Комісія повинна схвалити Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію, в якому передбачені механізми протидії корупції після рішення Конституційного Суду України щодо скасування електронного декларування. Документ складено на основі коментарів почесної президентки Ханни Сухоцької та членів Венеціанської комісії.

Планується також провести обмін думками з представниками України про майбутні реформи.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 26 листопада 2020 року направив лист голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Орган має д опомогти вирішити конституційну кризу в Україні. Детальніше про це – читайте тут.

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