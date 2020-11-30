Коли Венеціанська комісія прийме рішення щодо КСУ: дата
Венеціанська комісія розгляне звернення президента Володимира Зеленського про наслідки рішення Конституційного суду та прийме рішення на засіданні 11 грудня. На обговорення ситуації в Україні виділили 30 хвилин.
Про це йдеться у порядку денному пленарної сесії 11 грудня, опублікованому на сайті органу.
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Комісія розробила спільний висновок
Комісія повинна схвалити Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію, в якому передбачені механізми протидії корупції після рішення Конституційного Суду України щодо скасування електронного декларування. Документ складено на основі коментарів почесної президентки Ханни Сухоцької та членів Венеціанської комісії.
Планується також провести обмін думками з представниками України про майбутні реформи.
Що відомо про рішення КСУ 20 жовтня
- Під час закритого засідання 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав недійсною статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях.
- За даними ЗМІ, суд скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування та повноважень НАЗК.
- Конституційність низки положень ще будуть вивчати, тому що їх виділили в окреме провадження.
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