Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вже 3 листопада парламентарі розглянуть проєкт державного бюджету на 2021. Тоді відбудеться розгляд лише у першому читанні.

Водночас Разумков закликав профільні комітети та уряд оперативно доопрацювати проєкт бюджету. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Дмитро Разумков додав, що парламентарі цьогоріч хочуть уникнути явища, яке в народі називають "бюджетна ніч".

З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його й ухваленні,

– зазначив спікер Верховної Ради.

Раніше у фракції "Слуга народу" заявили, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. На заваді завчасного розгляду бюджету став коронавірус, який "підкосив" чимало нардепів.

Тако, через COVID-19 бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.

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Пріоритети проєкту Держбюджету-2021

підвищення мінімальної заробітної плати;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії й COVID-19;

вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона і безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

заможні регіони.



Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу