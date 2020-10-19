Верховна Рада готова розглянути бюджет-2021 у першому читанні: коли це відбудеться
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вже 3 листопада парламентарі розглянуть проєкт державного бюджету на 2021. Тоді відбудеться розгляд лише у першому читанні.
Водночас Разумков закликав профільні комітети та уряд оперативно доопрацювати проєкт бюджету. Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.
Важливо Ситуація дуже небезпечна, – Фурса про головні проблеми бюджету-2021
Дмитро Разумков додав, що парламентарі цьогоріч хочуть уникнути явища, яке в народі називають "бюджетна ніч".
З 3 листопада ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду. Оперативно доопрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили строки при підготовці його й ухваленні,
– зазначив спікер Верховної Ради.
Раніше у фракції "Слуга народу" заявили, що парламент зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. На заваді завчасного розгляду бюджету став коронавірус, який "підкосив" чимало нардепів.
Тако, через COVID-19 бюджетний комітет не зміг зібратися для розгляду проєкту держбюджету на 2021 рік, тому що не вистачило депутатів для початку засідання.
Цікаво Бюджет, який треба рятувати: Гетманцев поскаржився на жахливу якість проєкту
Пріоритети проєкту Держбюджету-2021
- підвищення мінімальної заробітної плати;
- якісна освіта;
- доступна медицина;
- протидія пандемії й COVID-19;
- вакцинація;
- турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
- надійна оборона і безпека;
- велике будівництво (дороги);
- зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
- розвиток культури;
- підтримка спорту високих досягнень;
- масштабна цифровізація економіки;
- заможні регіони.
Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу