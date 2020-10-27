Через пандемію коронавірусу українці не можуть вільно подорожувати Євросоюзом. Після прибуття до деяких країн люди зобов'язані відбути самоізоляцію. Крім того, нещодавно Україна потрапила до сірої зони для ЄС. Проте експерти вже дають прогнози, коли кордони для українців повністю відкриють.

Попри обмеження щодо подорожей Євросоюзом, деякі українці можуть перетинати кордони ЄС. Детальніше про те, хто може в'їжджати до ЄС та коли відкриють кордони Європи для українців, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Хто може в'їжджати в ЄС

Певним категоріям людей дозволили в'їзд до Євросоюзу. Щоправда, усі мають дотримуватись умов, зазначених у кожній країні. Зокрема, деякі держави вимагають після прибуття відбути самоізоляцію, інші – показати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Заробітчани

Українські заробітчани можуть в’їжджати на територію ЄС, якщо вони мають робочі візи або посвідки на проживання. До слова, обов'язковою вимогою відвідування країн-учасників Шенгенської є наявність страхування.

Крім того, заробітчани у більшості країн ЄС мають пройти самоізоляцію або надати негативний ПЛР-тест.

Студенти

У липні Євросоюз дозволив в'їзд українським студентам, що навчаються в країнах ЄС. Однак від студентів теж деякі країни вимагають самоізоляції, деякі – негативного ПЛР-тесту.

Інші категорії громадян

До ЄС можуть в'їжджати ще низка категорій людей. Вони теж зобов'язані дотриматись умов, які передбачає кожна країна. Здебільшого це обов'язкова самоізоляція або негативний ПЛР-тест. Зокрема, в'їзд до ЄС дозволений для таких людей:

дипломати,

медики, залучені у боротьбі з коронавірусом,

люди, що мають на це вагомі сімейні обставини або спеціальні дозволи,

ті, що потребують невідкладного дозволу в'їзду. Наприклад, через операцію.

прикордонники,

перевізники, водії габаритних вантажівок.

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Які умови в'їзду до країн ЄС

Австрія – ті, хто в'їжджає до країни, зобов’язані мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 англійською або німецькою мовами, зроблений не пізніше, ніж протягом 48 годин. В іншому разі українці мають відбути обов’язкову 10-денну самоізоляцію.

Бельгія – обов'язковий 14-денний карантин.

Болгарія – потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону.

Велика Британія – самоізоляція до 14 днів.

Греція – потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до приїзду.

Данія – треба мати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 годин до прибуття.

Естонія – потрібно відбути 14-денну самоізоляцію або здати тест на коронавірус.

Ірландія – 14-денна самоізоляція.

Іспанія – треба завчасно заповнити формуляр санітарного контролю.

Італія – самоізоляція протягом 14 днів.

Кіпр – потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту. Також можна відбути 14-денну самоізоляцію.

Латвія – усім, за винятком тих, хто прибуває на запрошення влади, потрібно відбути 10-денну самоізоляцію.

Литва – обов'язкова 14-денна самоізоляція.

Люксембург – обов’язкова наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в’їзду та перекладеного однією з офіційних мов Люксембургу або англійською.

Мальта – самоізоляція та ПЛР-тест не обов'язкові.

Нідерланди – 14-денна самоізоляція.

Німеччина – 14-денна самоізоляція.

Польща – обов'язкова 10-денна самоізоляція

Португалія – потрібно надати до посадки в літак довідку з негативним ПЛР-тестом, зробленого протягом останніх 72 годин.

Румунія – 14-денний карантин. На 8 день самоізоляції можна здати ПЛР-тест. Якщо він буде негативним, ізоляцію можна завершити.

Словаччина – Обов’язкова домашня самоізоляція. На 5 день від приїзду можна здати ПЛР-тест. За умови негативного результату, самоізоляцію можна завершити.

Словенія – 14-денний карантин.

Угорщина – обов'язкова 10-денна самоізоляція. Можна від неї відмовитись, якщо ПЛР-тест, зроблений в Угорщині протягом 48 годин, виявиться негативним.

Фінляндія – обов'язкова 14-денна самоізоляція.

Франція – наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

Хорватія – потрібно здати ПЛР-тест не пізніше ніж за 48 годин до приїзду або відбути 14-денну самоізоляцію. Щоправда, це не стосується українців, що мають посвідку на проживання у Хорватії.

Швеція – не потрібно відбувати самоізоляцію.

не потрібно відбувати самоізоляцію. Чехія – протягом 5 днів після прибуття людина повинна власним коштом пройти ПЛР-тест, а його результат слід подати відповідній місцевій санепідемстанції. Якщо цього не зробити протягом 7 днів, людина повинна відбути карантин.

Детальніше про умови в'їзду до кожної з країн ЄС можна дізнатись в інтерактивній карті МЗС України.

Чи можуть українські туристи в'їжджати до ЄС

Безвіз з ЄС для українців аж ніяк не скасували, однак тимчасово призупинили. Тож українські туристи наразі не можуть вільно подорожувати Євросоюзом.

Обмеження щодо необов'язкових подорожей поки діють. Без посвідки на проживання чи спеціальної робочої візи вирушити у подорож Європою не вдасться.

Україна – у сірій зоні для ЄС

Євросоюз поділив країни, з яких прибувають іноземці, на зони: зелену, жовту, червону та сіру. Про це раніше заявляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Громадяни країн з зеленим рівнем безпеки можуть подорожувати в ЄС, для жовтої та червоної зони встановлені обмеження. Люди з сірої зони не можуть вільно подорожувати в ЄС. Україна опинилася саме в сірій зоні.

ЄС відносить країни до певної зони відповідно до ключових показників:

охоплення тестуванням,

захворюваність (інцидентність),

частка позитивних результатів серед ПЛР-протестованих.

Країни, у яких показник тестування становить менше ніж 300 тестів на 100 тисяч людей, потрапляють у сіру зону. В Україні ж цей показник – лише 120 тестувань. Частка позитивних тестів повинна бути менше 4%, в Україні – 18%.

Коли відкриють кордони з Європою для України: прогнози ЄС

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прогнозувала, що, ймовірно, українці зможуть вільно подорожувати Європою влітку 2021 року.

Також Фельдгузен припустила, що навесні 2021 року ситуація із коронавірусом може покращитись, тому що до того часу має з’явитися вакцина або ефективні ліки від COVID-19. Хоча розробка медикаментів теж потребує часу.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні та Європі

В ЄС та Україні протягом жовтня фіксують значний приріст нових хворих на коронавірус.

Зокрема, спалахи зафіксували в Італії – 19 644 нових хворих за добу 24 жовтня. У Франції – рекордні 45 тисяч хворих. Також спалахи зафіксували в Іспанії та Великій Британії.

Низка країн ЄС посилила карантин.

В Україні ж від початку пандемії діагностували понад 355 тисяч інфікованих. За добу 26 жовтня захворіли 6677 людей.

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