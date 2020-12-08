Наскільки швидко авіасполучення повернеться до стану перед пандемією, залежатиме від швидкості вакцинації населення у світі. За найбільш оптимістичними сценаріями, на це піде не менше 5 років.

Євроконтроль розробив 3 сценарії щодо відновлення авіаруху у світі після пандемії коронавірусу. Про це інформує пресслужба Украероруху.

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Які сценарії прогнозують фахівці

Оптимістичний: якщо вакцина від коронавірусу стане широкодоступною для пасажирів вже влітку 2021 року. Тоді до рівня 2019 року авіарух повернеться у 2024 році.

якщо вакцина від коронавірусу стане широкодоступною для пасажирів вже влітку 2021 року. Тоді до рівня 2019 року авіарух повернеться у 2024 році. Реалістичний: доступна вакцина для більшості пасажирів до літа 2022 року. Можливе відновлення авіасполучення – до 2026 року.

доступна вакцина для більшості пасажирів до літа 2022 року. Можливе відновлення авіасполучення – до 2026 року. Песимістичний: вакцинація населення не принесе очікуваних результатів. Тоді відновлення авіаруху може затягнутись на щонайменше 10 років.

Пасажирам доведеться звикнути до нових реалій

Фахівці наголошують, пасажирам доведеться звикати до подорожей у нових умовах та з новими вимогами. Необхідно повністю перелаштуватись відповідно до пандемічних реалій і власникам авіакомпаній.

Відродження галузі залежатиме від макроекономічних чинників з поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. За позитивного збігу обставин відновлення авіаринку може статися набагато раніше прогнозів. Особливо це стосується України,

– зазначив Андрій Ярмак, керівник Украероруху.

Зверніть увагу! Украерорух забезпечив обслуговуванням 9 910 рейсів – на 56,7% менше, ніж за аналогічний період 2019-го.

1909 – внутрішні рейси;

4 563 – міжнародні рейси;

3 438 – транзитні.



Статистика польотів у листопаді 2020 / Інфографіка Украероруху

Під час локдауну не планують закривати аеропорти

Зазначимо, за попередньою інформацією, з 2 січня в Україні планують запровадити локдаун. Проте, як зазначили у Кабміні, наразі про зупинку транспорту не мовиться. Отож аеропорти під час жорсткого карантину не закриватимуть.