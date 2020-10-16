Коли ЄС відкриє кордони для українців: прогноз посла Німеччини
Українці, ймовірно, зможуть повноцінно подорожувати до ЄС влітку 2021 року. Проте ситуація з коронавірусом повинна покращитись раніше.
Так, припускають, що наступного літа українці зможуть сподіватись на відпустки в ЄС. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".
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Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо,
– зауважила Фельдгузен.
Крім того, посол зазначила, що обмеження діють навіть в середині Євросоюзу. Наприклад, після повернення з країн, що належать до червоної зони, потрібно йти на карантин.
Коли покращиться ситуація із коронавірусом в ЄС
Також Фельдгузен припустила, що навесні 2021 року ситуація із коронавірусом може покращитись. До того часу має з’явитися вакцина або ефективні ліки від COVID-19. Тому це дозволить відкрити кордони для вільних подорожей. Однак посол зауважує, що процес масової вакцинації потребує часу.
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