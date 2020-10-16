Українці, ймовірно, зможуть повноцінно подорожувати до ЄС влітку 2021 року. Проте ситуація з коронавірусом повинна покращитись раніше.

Так, припускають, що наступного літа українці зможуть сподіватись на відпустки в ЄС. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

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Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо,

– зауважила Фельдгузен.

Крім того, посол зазначила, що обмеження діють навіть в середині Євросоюзу. Наприклад, після повернення з країн, що належать до червоної зони, потрібно йти на карантин.

Коли покращиться ситуація із коронавірусом в ЄС

Також Фельдгузен припустила, що навесні 2021 року ситуація із коронавірусом може покращитись. До того часу має з’явитися вакцина або ефективні ліки від COVID-19. Тому це дозволить відкрити кордони для вільних подорожей. Однак посол зауважує, що процес масової вакцинації потребує часу.

До речі В МОЗ оновили список країн зеленої та червоної зони: як змінився перелік

Зверніть увагу! У березні 2020 року через пандемію коронавірусу багато країн ЄС закрили кордони для подорожей.

Проте Рада ЄС 13 жовтня затвердила рекомендації, що передбачають розподіл регіонів на зелену, оранжеву, червону і сіру зони відповідно до епідеміологічної ситуації. Відповідно до зон країни прийматимуть рішення про обмеження.