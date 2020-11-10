Очільник Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія повинна вивести своїх військових з Нагірного Карабаху. Це має статися до кінця листопада 2020 року.

Для спостереження за припиненням воєнних дій у Нагірному Карабасі створять спеціальний турецько-російський центр. Про це президент Азербайджану заявив під час зустрічі з очільниками МЗС, Міноборони й розвідки Туреччини, повідомляє "Новое Время".

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Ільхам Алієв зазначив, що у столиці країни Баку завжди прагнули, щоб Росія та Туреччина брали однакову участь у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном.

Зверніть увагу! Туреччина спостерігатиме за дотриманням мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Реджеп Ердоган обговорив це питання з Володимиром Путіним під час телефонної розмови. Детальніше про це – читайте тут.

Як зазначив глава Азербайджану, цього таки вдалося досягнути.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: деталі

Вірменія, Азербайджан та Росія 9 листопада 2020 року підписали угоду про мир на території Нагірного Карабаху. Відповідно до неї, країни повинні припинити воєнні дії.

У Вірменії представники опозиції планують скликати позачергове засідання парламенту. Також вони обговорюють з юристами можливість анулювати угоду.

У Єревані через підписання договору спалахнули масові протести серед місцевих жителів.

У МЗС Росії заявили, що турецькі військові не братимуть участь у миротворчій місії у Нагірному Карабасі.

Підписання угоди щодо перемир'я в Карабасі: дивіться відео