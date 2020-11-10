Коли Вірменія має вивести війська з Карабаху: Алієв назвав термін
Очільник Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія повинна вивести своїх військових з Нагірного Карабаху. Це має статися до кінця листопада 2020 року.
Для спостереження за припиненням воєнних дій у Нагірному Карабасі створять спеціальний турецько-російський центр. Про це президент Азербайджану заявив під час зустрічі з очільниками МЗС, Міноборони й розвідки Туреччини, повідомляє "Новое Время".
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Ільхам Алієв зазначив, що у столиці країни Баку завжди прагнули, щоб Росія та Туреччина брали однакову участь у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном.
Як зазначив глава Азербайджану, цього таки вдалося досягнути.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: деталі
- Вірменія, Азербайджан та Росія 9 листопада 2020 року підписали угоду про мир на території Нагірного Карабаху. Відповідно до неї, країни повинні припинити воєнні дії.
- У Вірменії представники опозиції планують скликати позачергове засідання парламенту. Також вони обговорюють з юристами можливість анулювати угоду.
- У Єревані через підписання договору спалахнули масові протести серед місцевих жителів.
- У МЗС Росії заявили, що турецькі військові не братимуть участь у миротворчій місії у Нагірному Карабасі.
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