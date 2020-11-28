Коли вступить у силу закон про підтримку малого бізнесу: відповідь Арахамії
Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу повинен вступити у дію до 9 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамії, саме цьому питанню було здебільшого присвячене зібрання керівництва парламенту з очільниками фракцій 28 листопада.
На ухвалення законопроєкту залишилось мало часу
На зустрічі питання локдауну взагалі не обговорювали. У цьому запевнив Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До теми Федоров розповів, хто отримає по 8 тисяч гривень допомоги через коронакризу
Дуже малі терміни для того, щоб цей законопроєкт був вже підписаний і вступив у дію до 9 грудня, тому що є 2 мільйони людей, найманих працівників, які можуть отримати цю компенсацію – 8 тисяч гривень на людину,
– сказав Арахамія.
Уряд пообіцяв передати законопроєкти щодо підтримки бізнесу в Раду
Зазначимо, що 25 листопада на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про програми допомоги малому та середньому бізнесу. Глава уряду зазначив, що документи передадуть в Раду задля ухвалення нардепами.
Що відомо про законопроєкт, ініційований Зеленським?Проєкт стосується підтримки застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на час дії карантину. Так, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020-го до 30 тисяч гривень та ФОПи, що втратили дохід в результаті локдауну, можуть отримати допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.
За попередніми підрахунками, таку допомогу зможуть отримати до 1 мільйона 200 тисяч українців.
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