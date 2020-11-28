Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу повинен вступити у дію до 9 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" у Раді Давида Арахамії, саме цьому питанню було здебільшого присвячене зібрання керівництва парламенту з очільниками фракцій 28 листопада.

На ухвалення законопроєкту залишилось мало часу

На зустрічі питання локдауну взагалі не обговорювали. У цьому запевнив Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Дуже малі терміни для того, щоб цей законопроєкт був вже підписаний і вступив у дію до 9 грудня, тому що є 2 мільйони людей, найманих працівників, які можуть отримати цю компенсацію – 8 тисяч гривень на людину,

– сказав Арахамія.

Уряд пообіцяв передати законопроєкти щодо підтримки бізнесу в Раду

Зазначимо, що 25 листопада на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про програми допомоги малому та середньому бізнесу. Глава уряду зазначив, що документи передадуть в Раду задля ухвалення нардепами.