В Україні сьогодні обговорюють питання запровадження жорсткого карантину. Якщо ж епідситуація погіршиться, МОЗ подаватиме відповідне клопотання до Кабміну.

Поєднання коронавірусу та грипу – головна умова введення жорсткого карантину

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У коментарі виданню "Новое время", він підкреслив, що про жорсткий карантин можна буде говорити тоді, коли епідситуація вимагатиме цього крайнього заходу.

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Все залежатиме від агресивності грипу та інших грипоподібних захворювань взимку. Зазвичай кінець жовтня – початок-середина листопада – це сезонна хвиля зростання такої захворюваності,

– підікреслив головний санлікар України.

За його словами, якщо буде накладка, тобто поєднання спалаху коронавірусу й епідемії грипу, то динаміка захворюваності на COVID-19 піде набагато швидше. Причина – циркуляція інфекції збільшиться.

Ляшко долдав, якщо ж пригнічити коронавірус, має початися спад. Оскільки не може бути весь час зростання.

"Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу, для того щоб запобігти формуванню суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій в одній людині. У нас були випадки такої інфекції в Чернівцях, коли наклався грип та коронавірус. А це трімкий розвиток хвороби з летальним результатом", – констатував посадовець.

Також він нагадав, що нещодавно уряд виділив Міністерству охорони здоров’я понад 300 мільйонів гривень для закупівлі вакцин пріоритетним групам. Мовиться про: медичних працівників, педагогів, співробітників поліції і прикордонної служби. Ляшко зауважив, що через свої професійні обов’язки вони належать до групи високого ризику.

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Карантин в Україні розпочався 22 березня, однак з 22 травня триває адаптивний карантин. Він передбачає розподіл країни на зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. У них діють різні обмеження. Наразі карантин в Україні продовжено до 31 грудня.



У них діють різні обмеження. Наразі карантин в Україні продовжено до 31 грудня. В Україні вже декілька днів підряд фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, за кілька попередніх днів кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч.