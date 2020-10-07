Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи вагнерівців. Наступний крок – постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради.

Народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко сподівається, що постанова потрапить у порядок денний і назбирається достатньо голосів. Також він в ефірі 24 каналу розповів, коли запрацює ТСК.

Важливо Треба розібратися, чи була зрада в ОП: комітет підтримав створення слідчої комісії

Нардеп зазначив, що народні депутати повинні розуміти, що це питання безпеки.

Крім цього, поки що партія "Європейська солідарність" та "Батьківщина" вже подали своїх кандидатів на участь в ТСК. Заявок зі "Слуг народу" поки не було, вони не відповіли на запрошення.

Коли ТСК запрацює?

Якщо на засіданні 20 жовтня проголосують, то ТСК зможе приступити до роботи відразу після того, як вона буде створена. Деякі позафракційні депутати ще можуть туди долучитись,

– зазначив Костенко.

Він запевнив, що всі розуміють чутливість інформації, яку отримають депутати й ході розслідування. Тому вона буде цілком таємною, однак висновки громадськість отримає.

Тимчасову слідчу комісію буде очолювати Роман Костенко, заступником буде Олексій Гончаренко з ЄС і Сергій Євтушок з "Батьківщини".

Довідка. ТСК має розслідувати ймовірний зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера".

Затримання вагнерівців: дуже коротко

В Білорусі затримали три десятки росіян із приватної військової компанії "Вагнера" 29 липня 2020 року. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. Однак Білорусь передала Росії усіх бойовиків "Вагнера".

За інформацією кількох авторитетних видань, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Більше про це – читайте у нашому матеріалі за посиланням.