У Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну. Його хочуть ввести з 23 грудня по 15 січня.

Варіант на 2 тижні відхилили. Про це повідомляє "Сьогодні", посилаючись на власні джерела.

Важливо Чи можливий локдаун в Україні у грудні

За інформацією співрозмовника видання, зупинились на датах з 23 грудня по 15 січня. Однак подробиці нібито мають сказати в середу, 2 грудня.

Коментуючи чутки про "інтелектуальний" локдаун, зазначили, що, ймовірно, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія мав на увазі підтримку на час карантину і швидку реакцію на зміни.

Зауважимо, напередодні Кабмін анонсував допомогу для бізнесу на карантині. Зокрема, деяким ФОПам пообіцяли виплатити по 8 тисяч гривень.

Що цьому передувало

На нараді Кабміну 30 листопада терміново вирішували, чи запроваджували локдаун.

Раніше у ЗМІ поширювали чутки про "новорічний" локдаун, однак називали різні дати.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що жорсткий карантин запровадять, коли позначка хворих за добу сягне 30 тисяч.

В уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня.

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