В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації. Там є положення про обмеження волі – кримінальну відповідальність повернути не вдалося.

Це єдиний компромісний варіант. Про це сказала депутатка з фракції "Голос" Галина Васильченко в ефірі 24 каналу. І додала, що конституційну кризу можу вирішити вже найближчим часом, однак ще не відомо, чи законопроєкт сьогодні внесуть в порядок денний.

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Про законопроєкт про електронні декларації

За словами депутатки, вчора, 3 грудня, було засідання правоохоронного комітету. Вже є погоджений компромісний варіант.

На жаль, поки не вдається повернути кримінальну відповідальність. Але це компромісний варіант і на нього є голоси в сесійній залі,

– зазначила нардепка.

Чи вдасться здолати конституційну кризу

Вона сподівається, що законопроєкт розглянуть чимшвидше, щоб вирішити конституційну кризу. І наголосила, що це будуть перші кроки для врегулювання.

Вплив на відносини з міжнародними партнерами

За словами, Васильченко, якщо будемо зволікати, то це погано відобразиться на відносинах з міжнародними партнерами, які вимагають незалежності антикорупційних органів.

"Вони нас вважатимуть ненадійними партнерами. Очевидно, що законопроєкт треба приймати якомога швидше", – підсумувала депутатка.

Скасування відповідальності за недостовірне декларування: головне

27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про покарання за декларування неправдивої інформації.

Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

27 листопада президент Володимир Зеленський подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Зокрема, у ньому як покарання пропонується і обмеження волі.

30 листопада народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "За майбутнє" та "Голосу" подали законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиве декларування інформації. Документ передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.