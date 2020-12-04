Коли здолають конституційну кризу: нардепка прокоментувала проєкт про брехню в деклараціях
В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації. Там є положення про обмеження волі – кримінальну відповідальність повернути не вдалося.
Це єдиний компромісний варіант. Про це сказала депутатка з фракції "Голос" Галина Васильченко в ефірі 24 каналу. І додала, що конституційну кризу можу вирішити вже найближчим часом, однак ще не відомо, чи законопроєкт сьогодні внесуть в порядок денний.
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Про законопроєкт про електронні декларації
За словами депутатки, вчора, 3 грудня, було засідання правоохоронного комітету. Вже є погоджений компромісний варіант.
На жаль, поки не вдається повернути кримінальну відповідальність. Але це компромісний варіант і на нього є голоси в сесійній залі,
– зазначила нардепка.
Чи вдасться здолати конституційну кризу
Вона сподівається, що законопроєкт розглянуть чимшвидше, щоб вирішити конституційну кризу. І наголосила, що це будуть перші кроки для врегулювання.
Вплив на відносини з міжнародними партнерами
За словами, Васильченко, якщо будемо зволікати, то це погано відобразиться на відносинах з міжнародними партнерами, які вимагають незалежності антикорупційних органів.
"Вони нас вважатимуть ненадійними партнерами. Очевидно, що законопроєкт треба приймати якомога швидше", – підсумувала депутатка.
Скасування відповідальності за недостовірне декларування: головне
- 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про покарання за декларування неправдивої інформації.
- Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 27 листопада президент Володимир Зеленський подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Зокрема, у ньому як покарання пропонується і обмеження волі.
- 30 листопада народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "За майбутнє" та "Голосу" подали законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиве декларування інформації. Документ передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.
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