Кожен українець повинен мати змогу за потреби стати на захист країни та вміти надати першу медичну допомогу – такої мети в ЗСУ прагнуть досягти у перспективі. А вже після цього держава зможе відмовитися від призову та строкової служби.

Такі міркування висловив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі одного з українських телеканалів 14 жовтня, пише 24 канал.

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У Хомчака запитали, чи планує українська армія взагалі відмовлятися від призову. "Ви знаєте, у нас є в перспективі таке бачення", – відповів головнокомандувач ЗСУ. Однак станеться це за певних умов.

Це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його,

– вважає Хомчак.

Окрім цього українці повинні навчитися за потреби надавати собі та іншим людям першу медичну допомогу – хоча б таку, яка допоможе врятувати життя.

Створення такої системи, утім, триватиме не один рік.

Наразі в ЗСУ є бачення, якою саме буде ця система, та потрібне фінансування, зусилля для підготовки кадрів – "від звичайних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави".

Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності,

– підсумував Руслан Хомчак.

У 2020 році, за його ж словами, кількість призовників зменшили, армія укомплектована повністю. Тож ЗСУ ставить питання вже не про укомплектування контрактниками, а переходу на якісно новий рівень.

Адже коли буде якість – тоді буде зовсім інший підхід і до виконання бойових завдань, і до повсякденної діяльності, і до статусу військового загалом.

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