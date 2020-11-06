Колишнім в'язням Кремля, а також українцям, що досі перебувають у полоні, виплатили 2,3 мільйона гривень. Таким чином кожен отримав по 100 тисяч гривень.

Скільки політв'язнів отримали гроші

Допомогу виплатили 3 звільненим в'язням Кремля, а також 20 сім'ям ув'язнених українців. Про це повідомили у пресслужбі Мінінтеграції.

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Крім цього, невдовзі після відкриття банківського рахунку гроші має отримати ще 1 родина, член сім'ї якої перебуває за ґратами в Росії.

Що відомо про матеріальну допомогу в'язням Кремля