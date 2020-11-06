Колишнім в'язням Кремля виплатили понад 2 мільйони гривень
Колишнім в'язням Кремля, а також українцям, що досі перебувають у полоні, виплатили 2,3 мільйона гривень. Таким чином кожен отримав по 100 тисяч гривень.
Скільки політв'язнів отримали гроші
Допомогу виплатили 3 звільненим в'язням Кремля, а також 20 сім'ям ув'язнених українців. Про це повідомили у пресслужбі Мінінтеграції.
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Крім цього, невдовзі після відкриття банківського рахунку гроші має отримати ще 1 родина, член сім'ї якої перебуває за ґратами в Росії.
Що відомо про матеріальну допомогу в'язням Кремля
- Одразу після великого обміну полоненими, що відбувся у грудні 2019 року, в уряді обіцяли, що нададуть їм допомогу. Обіцяні 100 тисяч гривень хлопцям почали виплачувати у березні.
- Крім цього, 1 вересня Міжвідомча комісія вже виділила по 100 тисяч гривень родинам ще сім'ям 10 в'язнів Кремля. Таку ж суму отримали 18 звільнених з полону українців.
- Зауважимо, на наступному засіданні розглядатимуть ще майже 50 заяв про допомогу.
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