Колишній спікер Ради та соратник Кучми Литвин іде в ректори КНУ імені Шевченка
Колишній голова Верховної Ради та очільник Адміністрації президента часів Леоніда Кучми Володимир Литвин балотується в ректори Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Похід Литвина у ректора КНУ: що відомо
Про це повідомив викладач філософського факультету КНУ Андрій Черних. Він оприлюднив повний список кандидатів на посаду ректора КНУ, і в цьому переліку можна побачити Литвина. Свій допис викладач опублікував у фейсбук-спільноті "Новини вищої освіти".
До речі ЦВК відмовила в реєстрації скандальному блогеру Шарію і ексспікеру Литвину: що відомо
Хто ще, кім Литвина, балотується на посаду ректора КНУ
- Сергій Болтівець
- Віталій Хромець
- Сергій Вижва
- Олександр Копиленко
- Максим Куцевич
- Анатолій Конверський
- Петро Захарченко
- Ірина Чудовська
- Андрій Вітренко
- Володимир Бугров
Зауважимо, що нині Володимир Литвин входить до наглядової Ради КНУ. Щодо ректора університету, то його обирають кожні п’ять років. Наразі цю посаду обіймає Леонід Губерський: 28 жовтня 2008 він очолив виш і 20 жовтня 2015 року його переобрали.
Коротка біографія Володимира Литвина
- Народився він у 1956 році на Житомирщині. Тобто зараз йому – 64 роки.
- З листопада 1999-го по травень 2002 року він очолював Адміністрацію президента Кучми.
- Головою Верховної Ради Литвин був двічі – з травня 2002-го по травень 2006 року та з грудня 2008-го по грудень 2012 року.
- Також політик чотири рази потрапляв до парламенту – IV, VI, VII і VIII скликання. Зокрема, у 2002 році від власної партії "За Єдину Україну", а в 2007-му – від свого ж "Блоку Литвина". Припинив депутатські повноваження в серпні 2019 року.
- 3 липня 2012 року у Верховній Раді з порушеннями ухвалили закон "Про засади державної мовної політики". Литвин як спікер парламенту після голосування пообіцяв, що не підписуватиме документ. Однак згодом, посилаючись на "безвихідь, він порушив свою обіцянку та у підсумку закон набув чинності. Ці події стали причиною різкої критики політика з боку громадськості.
- У вересні 2016 року ЗМІ опублікували "думки вслух" Литвина. Зокрема, він вважає, що "від відносин з Євросоюзом ми нічого не отримуємо, а від того, що розірвали з Росією взаємини, багато чого втрачаємо". На цю тему він заявив і таке: "Тут спрацьовує таке питомо українське: сподобатися тим, хто багатший, більш цивілізованим країнам".
- Литвина не раз звинувачували в плагіаті. Крім того, за словами засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача, він є причетним до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
До теми Чому замовники вбивства Гонгадзе досі на свободі
Плагіати Литвина: головне
- Публікація його авторства під назвою "Громадянське суспільство: міфи і реальність", виявилася перекладом статті Томаса Карозерса "Подумаємо ще раз: громадянське суспільство".
- Останній її опублікував у журналі Foreign Policy. Українська ж "версія" з’явилася в 2002 році в газеті "Факти та коментарі".
- Зрештою Литвин визнав, що статтю писав не сам. Однак, звинувачення у плагіаті відкинув. Натомість сказав, що опублікував реферат статті американця.
- У 2006 році за авторства Володимира Литвина вийшла тритомна "Історія України". Майже половина першого тому (432 сторінки) повторювали зміст наукових робіт українських істориків Наталі Яковенко й Олексія Толочка.
- У 2008 році Литвина звинуватили в плагіаті статті Сергія Капіци. Мовиться про виступ на форумі "Європа – Україна". Так, деякі частини промови українського політика майже дослівно збігалися з текстом інтерв'ю "Новый кризис опаснее чумы и мировой войны" російського професора. Водночас жодного разу про росіянина Литвин так і не згадав.