Московська компанія "Титанові інвестиції", філією якої є колишній хімзавод "Кримський титан", готує план виведення підприємства з кризи. Він передбачає звільнення частини робітників.

План розрахований на 3 – 7 років та передбачає часткове скорочення персоналу, повідомляє Інтерфакс.

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Що передбачає план

реструктуризацію боргу перед банками і постачальниками енергоресурсів;

поетапне часткове вивільнення адміністративного та допоміжного персоналу;

зростання зарплати робітників;

підвищення кваліфікації співробітників;

подальшу модернізацію виробництва з акцентом на екологічну складову.

Гендиректор компанії "Титанові інвестиції" Олексій Обідін зазначив, що остаточні рішення ще не прийняли. Наразі обговорюють можливість привести штатний розпис у відповідність до реальних потреб виробництва.

Причини збитковості

У компанії також наголошують, що на заводі все ще діє радянська виробнича і організаційна структура. Взаємозалежність населення мономіста Армянськ і найбільшого хімічного підприємства змушували зберігати штатну чисельність і підтримувати функціонування збиткових напрямків.

У результаті завод має мільярдні борги перед постачальниками та іншими кредиторами. А це ставить його існування під загрозу.