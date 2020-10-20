Колишній завод Фірташа в окупованому Криму звільнить частину робітників: причина
Московська компанія "Титанові інвестиції", філією якої є колишній хімзавод "Кримський титан", готує план виведення підприємства з кризи. Він передбачає звільнення частини робітників.
План розрахований на 3 – 7 років та передбачає часткове скорочення персоналу, повідомляє Інтерфакс.
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Що передбачає план
- реструктуризацію боргу перед банками і постачальниками енергоресурсів;
- поетапне часткове вивільнення адміністративного та допоміжного персоналу;
- зростання зарплати робітників;
- підвищення кваліфікації співробітників;
- подальшу модернізацію виробництва з акцентом на екологічну складову.
Гендиректор компанії "Титанові інвестиції" Олексій Обідін зазначив, що остаточні рішення ще не прийняли. Наразі обговорюють можливість привести штатний розпис у відповідність до реальних потреб виробництва.
Причини збитковості
У компанії також наголошують, що на заводі все ще діє радянська виробнича і організаційна структура. Взаємозалежність населення мономіста Армянськ і найбільшого хімічного підприємства змушували зберігати штатну чисельність і підтримувати функціонування збиткових напрямків.
У результаті завод має мільярдні борги перед постачальниками та іншими кредиторами. А це ставить його існування під загрозу.
Що відомо про "Титанові інвестиції"?
Належать кіпрській Letan Investments Limited, яка також є засновником Group DF International GmbH — австрійської холдингової компанії бізнесмена Дмитра Фірташа.
Group DF у жовтні 2018 року заявила, що залишається власником "Кримського титану", "проте вже кілька років не керує цим активом, не контролює його діяльність".
Щодо "Титанових інвестицій" у лютому 2018 року за заявою російського банку ВТБ ввели процедура спостереження. Арбітражний суд Москви в лютому 2020 року задовольнив клопотання ВТБ.