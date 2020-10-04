Колишня УРСР: державне ТБ Білорусі "перейменувало" Україну
Білоруський державний телеканал СТВ у програмі новин показав сюжет, в якому говорив про коронавірус в Україні. При цьому титри на відеоряді позначали країну як "Колишня УРСР".
Білоруський загальнонаціональний телеканал СТВ ("Столичное телевидение") 3 жовтня у сюжеті про коронавірус в Україні підписав кадри з краєвидами Києва плашкою "Колишня УРСР", пише 24 канал.
До слова У Білорусі скасували акредитацію всіх іноземних ЗМІ
СТВ належить до однієї з трьох державних компаній, які мають право на мовлення усією територією Білорусі (інші дві компанії транслюють ОНТ та низку каналів на кшталт "Білорусь 1").
Що таке "УРСР" (російською – "УССР")
- Це "Українська Радянська Соціалістична Республіка". Так дійсно називали Україну у період більшовицько-російської окупації у ХХ столітті (з 1919 і до 1991 – року проголошення Незалежності).
- За тлумаченням радянських та пострадянських джерел, головно російських, УРСР – це соціалістична держава та союзна республіка у складі Радянського Союзу.
Білоруське СТВ також вирішило "перейменувати" разом з Україною ще й Литву та Польщу
- Першу показали як "Колишня Радянська Литовська Республіка".
- А другу – як "Колишня Польська Народна Республіка".
Україну підписали як "Колишня УРСР" / Скриншот сюжету СТВ
Литву підписали як "Колишня Радянська Литовська Республіка" / Скриншот сюжету СТВ
Польщу підписали як "Колишня Польська Народна Республіка" / Скриншот сюжету СТВ
Короткий витяг із реакції соцмереж / Скриншот коментарів під відео СТВ у ютубі
Дивний випуск новин білоруського державного ТБ: відео
Що відбувається у Білорусі?Там тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Лукашенка, який керує країною з 1994, назвали переможцем із понад 80% голосів.
Його легітимність як президента Білорусі в ЄС не визнають. Україна ж досі обережна у висловлюваннях.
Ситуація у Білорусі: відео 24 каналу про 50 днів протестів