Четвертий тиждень Рада допомагає Коломойському і Медведчуку вберегти КСУ від блокування законом.

До знесення КСУ ключових реформ залишилося зовсім мало – один сесійний тиждень. 8-го грудня З'їзд суддів обере чергового суддю КСУ – чим забезпечить наразі зірваний кворум.

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Нагадаю, що зараз роботу КСУ заблоковано чотирма суддями, які відмовилися ходити на засідання. Відповідно зірвали кворум, без якого КСУ не може приймати рішення.

Достатньо одному з них прийти і частину реформ КСУ знесе в той же день. Знесуть разом з фінансовою системою країни і підтримкою нас Заходом у війні з Росією.

Що робить Верховна Рада України?

Четвертий тиждень жує соплі і підігрує Коломойському і Медведчуку, відмовляючись розглянути законопроєкти про блокування роботи КСУ.

Наголошу, відмовляються розглянути блокування КСУ (не розгін – блокування). За що зовнішні і внутрішні вороги України депутатам щиро вдячні. Чекати їм залишилося дуже мало.

8-го грудня З'їзд суддів обере в КСУ чергового суддю: а значить розблокує роботу цього божевільного шредера КСУ. Тобто в Ради, окрім завтра, залишився один сесійний тиждень (1-4 грудня). Один!

Чи розуміють це в Раді?

Прекрасно розуміють. Саме тому і блокують зупинку КСУ (в інтересах Медведчука і Коломойського). Останній, до речі, дав Голові КСУ (Тупицькому) гарантії, що КСУ не буде заблоковано.

В результаті за три тижні депутати навіть в комітеті не спромоглися розглянути по суті законопроєкти по КСУ. Жоден з них.

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Категорично проти цих законопроєктів в комітеті виступили депутати:

– від БЮТ Сергій Власенко;

– від "Європейської Солідарності" Руслан Князевич;

– від ОПЗЖ Василь Німченко.

Цікаво, що на погоджувальній раді "Євросолідарність" зайняла протилежну позицію.

В п'ятницю комітет спромігся хіба на спробу обманути суспільство: депутати вирішили "рекомендувати включити законопроєкти в порядок денний сесії". Це рішення НІ ПРО ЩО. Допоки комітет не вирішить по суті законопроєкту, його не можна винести в зал на голосування.

Здивований, що кілька поважних медіа повелися на цю провокацію і дали новину, ніби профільний комітет Ради рекомендував розглянути законопроєкти по КСУ.

Не рекомендував. "Рекомендував включити в порядок денний" і "рекомендував/не рекомендувати прийняти в першому читанні/вцілому" – дві великі різниці.

Ніщо не заважало будь-кому з трьох керівників Ради доручити комітету підготувати відповідні законопроєкти для розгляду в Раді хоч би й сьогодні.

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Яка ж ситуація з КСУ?

В підсумку: станом на зараз депутати ВРУ допомагають Коломойському і Медведчуку втримати КСУ до 8-го грудня, коли З'їзд Суддів розблокує його кворум (не всі депутати, звичайно, проте достатньо).

Після чого продовж кількох днів КСУ "грохне" перелічені вище реформи в інтересах Кремля і Коломойського. Відповідальність за це нестиме Верховна Рада України та її керівництво.

Джерело: Facebook