Підіб'ємо підсумки станом на зараз.

Шлях 1: Змінами в закон змінити кворум КСУ, повністю заблокувавши його роботу.

Шлях 2: Термінового перезвантажити КСУ.

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Обидва шляхи мають свою плюси і мінуси.

Яу можна вирішити Конституційну кризу: переваги та недоліки двох шялхів

Шлях 1, наприклад, залишає КСУ можливість знести закон про кворум (зібравшись за новою процедурою). Або взагалі забити на цей закон, і знести його старим кворумом. Аргумент, що так КСУ закон порушить, погодьтеся, слабкий.

Особливо, зважаючи, що вони вже і на Конституцію, і на закон забивали заради знищення декларування: порушили принципи своєї роботи, вийшли за межі подання і перебрали на себе повноваження Ради.

Що їх зупинить від того, щоб порушити закон і Конституцію ще раз заради самозбереження?

Це був би шлях, якби КСУ правом керувався, а не Коломойським і Медведчуком.

Ну і ще одна серйозна загрозу такого шляху, описана Ярославом Юрчишиним: оскільки в грі росіяни, то вони вимагатимуть у цей час виконання Мінська або іншого трешу. А роботу КСУ заблоковано (або КСУ в сьогоднішньому складі), відповідно Рада може прийняти що завгодно...

Тому замороження роботи КСУ кворумом може бути лише етапом. І то дуже коротким.

Проте, з іншого боку, шлях 1 значно конституційніший, хоч, як на мене, і значно слабший.

Законопроєкт Зеленського

Шлях 2 несе загрозу отримання нічим не кращого нового КСУ. Йти ним можна виключно, якщо документи про розпуск цього КСУ передбачатимуть ідеальну процедуру конкурсу для обрання нового КСУ.

Законопроєкт президента, до слова, такої процедури не містить, принаймні поки що.

Шлях 2 очевидно менш конституційний, проте, як на мене, з більшою вірогідністю нейтралізує загрози національній безпеці, які несе цей склад КСУ.

Детальніше плюси та мінуси цих двох (та інших) шляхів розписали тут .

Кожен тиждень роботи цього КСУ – смертельна загроза реформам

Найгірший шлях – не робити нічого. Наприклад, спробувати обманути суспільство, що проблему зі знищеним декларуванням можливо виправити змінами закону (без вирішення загрози КСУ). Не можливо. Тут розписав чому.

Кожен тиждень роботи цього КСУ – смертельна загроза реформам, за які Україна так дорого заплатила на Майдані і продовжує платити на фронті.

Наприклад, цього тижня зрадники в багряних мандріях приймуть рішення по ФГВО, яким змусить нас заплатити Коломойському (за "Приватбанк") та решті власникам банків. Тобто, мало того, що вони спочатку вкрали гроші вкладників, а потім вкрали стабкредити НБУ. Тепер КСУ зробить українці лохами третій раз – змусить з податків заплатити Коломойському і ко втретє.

Це рішення зруйнує фінансову систему країни і гарантовано зупинить підтримку МВФ та інших Західних інституцій.

До речі, якщо судді КСУ не самогубці, закон про мову вони мали би визнати конституційним. Має ж бути в них хоч якесь почуття самозбереження фізичного.

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Думаю, що один їх власник (Медведчук) поступиться в цьому, щоб зберегти такий цінний актив, як КСУ. Та й визнання закону про мову конституційним мобілізує виборців ОПЗЖ, що дає можливість потім все одно знести його вже через Раду.

Коломойському ж, як ви розумієте, на закон про мову начхати, тож він точно проти не буде. Тим більше заради того, щоб збити протестний настрій і зберегти підконтрольний йому з Медведчуком КСУ.