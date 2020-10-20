Адвокат Джеффрі Тобін, який є колумністом New Yorker, під час конференції в Zoom мастурбував і забув вимкнути камеру. Після інциденту його відсторонили від роботи з виданням.

Непристойна поведінка у Zoom

Чоловік визнав, що зробив "дуже тупу помилку", бо був упевнений, що вимкнув камеру. Його слова наводить VICE.

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Прошу вибачення у своєї дружини, сім'ї, друзів і співробітників. Я думав, що вимкнув звук і що ніхто мене не побачить,

– заявив Тобін.

Двоє людей, які були присутніми на цій онлайн-конференції в Zoom розповіли виданню, що New Yorker влаштував імітацію виборів та запросив на неї всіх зіркових колумністів. На правах анонімності вони розповіли, що бачили, як Тобін мастурбував.

Це сталося, коли команди "демократів" і "республіканців" пішли на 10-хвилинну перерву. Тобін опустив камеру і, вважаючи, що його ніхто не бачить, взявся за справу. Після цього він покинув конференцію і долучився до неї знову.

Як відреагувало видання