Джо Байден, у перемозі якого на президентських виборах у США вже фактично немає сумнівів, формує свою команду міжнародних дипломатів. Цікаво, що посаду посла США у Великій Британії планують запропонувати вдові сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Джозеф Байден – попри те, що представляє Демократичну партію – готовий запропонувати високу дипломатичну посаду вдові сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Мовиться про керівництво посольством США у Великій Британії, як пишуть у The Times.

Нагадаємо У березні 2019 року вдова Маккейна приїжджала на вибори в Україну

Пані Сідні Маккейн може отримати цю посаду, "якщо захоче". Так прокоментувало виданню наближене до Байдена джерело.

Щодо причини такого кроку від обраного президента Сполучених Штатів Америки це ж джерело повідомило таке:

Саме вдові сенатора Джо Байден зобов'язаний перемогою в штаті Аризона на президентських виборах 2020 року (у тому штаті з 1952 року перемагали тільки республіканці – за єдиним винятком).

Дійсно, Сінді Маккейн публічно виступила на підтримку Байдена. Хоча й зізналася, що з 18 років сама голосувала тільки за республіканців.

Сенатор Маккейн, нагадаємо, вкрай активно виступав проти Дональда Трампа і його ініціатив (хоча той представляв ту ж республіканську партію), а от із Байденом його пов'язували дружні стосунки.

Помер Джон Маккейн у серпні 2018 року. Останнє звернення сенатора – за цим посиланням.