Байден формує дипкорпус: вдова Маккейна може стати послом США у Британії
Джо Байден, у перемозі якого на президентських виборах у США вже фактично немає сумнівів, формує свою команду міжнародних дипломатів. Цікаво, що посаду посла США у Великій Британії планують запропонувати вдові сенатора-республіканця Джона Маккейна.
Джозеф Байден – попри те, що представляє Демократичну партію – готовий запропонувати високу дипломатичну посаду вдові сенатора-республіканця Джона Маккейна.
- Мовиться про керівництво посольством США у Великій Британії, як пишуть у The Times.
Нагадаємо У березні 2019 року вдова Маккейна приїжджала на вибори в Україну
Пані Сідні Маккейн може отримати цю посаду, "якщо захоче". Так прокоментувало виданню наближене до Байдена джерело.
Щодо причини такого кроку від обраного президента Сполучених Штатів Америки це ж джерело повідомило таке:
- Саме вдові сенатора Джо Байден зобов'язаний перемогою в штаті Аризона на президентських виборах 2020 року (у тому штаті з 1952 року перемагали тільки республіканці – за єдиним винятком).
Дійсно, Сінді Маккейн публічно виступила на підтримку Байдена. Хоча й зізналася, що з 18 років сама голосувала тільки за республіканців.
Сенатор Маккейн, нагадаємо, вкрай активно виступав проти Дональда Трампа і його ініціатив (хоча той представляв ту ж республіканську партію), а от із Байденом його пов'язували дружні стосунки.
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