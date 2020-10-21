За інформацією трьох незалежних джерел, після місцевих виборів команду президента Зеленського чекають кадрові зміни. Вони можуть торкнутися першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова та заступниці глави ОП Юлії Ковалів.

Які кадрові зміни можуть відбутися в ОП

Так, Кирила Тимошенка можуть підвищити до першого заступника. Про це повідомляє видання НВ із посиланням на свої джерела.

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А от Юлію Ковалів може очікувати звільнення. Також без посади може лишитися перший заступник глави ОП Сергій Трофімов. Чутки про його звільнення з'явилися через складні стосунки з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У відповідь на це Трофімов заявив що оцінити роботу та звільнити його може лише президент, а не радники при ОП.

А от колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова планують "повернути в команду президента Володимира Зеленського". Його майбутня посада наразі не розсекречена.

Що відомо про Тимофія Милованова

Політик у 2015 році став членом Міжнародної академічної ради KSE та заступником редактора академічного журналу "Review of Economic Design". З 2016 року – член Ради Національного банку України та заступник голови Ради НБУ.

Також Милованов є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine, що об'єднує групу глобальних економістів.

За плечима Милованов має чималий викладацький досвід. Він був викладачем в Університеті Бонна, Університеті штату Пенсильванія, Пенсильванському університеті та Університеті Піттсбурга.

З серпня 2019 до квітня 2020 року працював міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Милованов заявив, що не проти повернутись в політику. Однак зараз працює в Київській школі економіки й має там певні зобов'язання.

Зверніть увагу! Наразі жоден з вищезазначених політиків не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.