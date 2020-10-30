Збройні формування Росії цілеспрямовано зривають домовленості, що досягнули у рамках ТКГ. Обстрілявши українських військових, окупанти довели, що не прагнуть миру.

Яка реакція командувача ООС

Ворог нахабно відкрив прицільний вогонь із гранатометів біля Водяного. Про це заявив командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв на сторінці ООС у фейсбуці.

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Наєв впевнений, що російські найманці не хочуть миру.

Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей,

– наголосив командувач ООС.

Крім того, командувач наголосив, що підрозділи ООС адекватно відреагували на провокації противника та змусили його повернутись до режиму "тиші".

Зауважимо, через загибель двох військових Україна ініціює засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики порушували його ледь не щодня. Крім того, вони вже зривали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ 6 вересня. Тоді один український військовий загинув. Проте особливо ситуація загострилась 29 – 30 жовтня.

Зрив перемир'я на Донбасі: що відомо