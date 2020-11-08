У комі та на ШВЛ: як почуваються постраждалі у ДТП у Харкові
Лікарі борються за життя постраждалих під час ДТП у Харкові 7 листопада. Наразі у лікарні перебуває жінка та 10-річний хлопчик.
Медики цілодобово стежать за станом госпіталізованих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
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Вже майже добу на зв'язку з четвертої невідкладною допомогою. Наробив горя цей "гонщик", звичайно,
– наголосив Терехов.
Як почуваються госпіталізовані
- Одна із постраждалих перебуває у комі. У жінки вкрай важка черепно-мозкова травма. Лікарі під'єднали пацієнтку до апарату ШВЛ.
- У хлопчика – численні переломи, однак його життю нічого не загрожує.
Інші постраждалі у ДТП 7 листопада наразі лікуються вдома.
Що відомо про ДТП у Харкові
- 7 листопада у Харкові водій на легковому автомобілі збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки на проспекті Науки.
- Згодом поліція Харкова розповіла, що винуватець ДТП мав би перебувати у СІЗО через справу про бійку із застосуванням холодної зброї, однак вийшов під заставу у розмірі 105 тисяч гривень.
- Харківська поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
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