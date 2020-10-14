Відбулося перше засідання комісії, яка повинна провести конкурс для обрання нового очільника САП. Однак воно пройшло напружено та завершилося нічим: учасники не змогли навіть обрати голову та секретаря.

У вівторок, 13 жовтня, приблизно о 18 годині розпочалося перше засіданні комісії, яка повинна організувати проведення конкурс на заміщення вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише УНН.

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Першу годину члени комісії сперечалися навколо особи одного з-посеред себе – чи має він право брати участь у роботі:

Цей чоловік (Олексій Дрозд), делегований "Слугою народу", має офіцерське звання та є поліцейським.

На думку деяких членів комісії, це суперечить вимогам закону щодо осіб, які можуть бути членами комісії.

Закінчилося засідання через 5 годин без ухвалення жодного рішення. Члени комісії не змогли навіть обрати голову, секретаря та запустити кворум.

У підсумку у засіданні оголосили перерву "до визначення дати комісії для всіх учасників, щоб масово взяти участь у продовженні першого засідання”.

Коротко про скандал навколо обрання нового голови САП

17 вересня Рада ухвалила постанову 4104 про делегатів парламенту до комісії, яка проведе конкурс на заміщення посад у САП (а найбільше – на посаду нового очільника, адже Холодницький пішов у відставку).

У Євросоюзі звернули увагу, що призначеним членам комісії від ВРУ "бракує доброчесності та досвіду антикорупції". Однак є надія, що процес відбудеться прозоро – адже від цього залежатиме підтримка ЄС і США.

До складу Комісії входять чотири людини від Ради прокурорів України та сім людей від Верховної Ради.

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