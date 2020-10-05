Кабінет Міністрів України затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Проте дата конкурсу ще невідома.

Відбір кандидатів на зайняття зазначених посад буде проведено відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Про це у своєму твітері повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Читайте також Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон

"Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор", – йдеться в повідомленні Немчінова.

Довідка. Згідно з Постановою "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей", яку Кабмін прийняв 23 вересня, у комісії буде 230 співробітників, з них голова та 6 членів комісії – один з них заступник.

Що відомо про гральний бізнес в Україні

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року.

У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни. 4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні.

Приблизно 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.



Легалізація грального бізнесу / Інфографіка 24 каналу