Профільний комітет Верховної Ради підтримав проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Вона займатиметься розслідуванням справи про бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

Тепер Верховна Рада має затвердити постанову. Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Роман Костенко у фейсбуці.

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Костенко зауважив, що тепер постанову винесуть на розгляд парламенту і він сподівається на підтримку депутатів, оскільки це "питання національної безпеки України".

Уже вистачить чуток і неправди у справі вагнерівців. Досить закривати на це очі й ігнорувати. Парламент повинен розібратися, чи була державна зрада в Офісі Президента і тимчасова слідча комісія – ефективний спосіб це зробити,

– підкреслив нардеп.

Що треба знати про затримання вагнерівців

Наприкінці липня у санаторії під Мінськом білоруські силовики затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Лукашенко тоді назвав затримання вагнерівців "надзвичайною подією" і заявив про "брудні наміри" Росії.

Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Лукашенко тоді назвав затримання вагнерівців "надзвичайною подією" і Однак ніяких звинувачень вагнерівцям офіційно так і не висунули, а вже за два тижні 32 з 33 чоловіків затриманих повернули в Росію. І це попри те, що українська сторона вимагала передати їх Україні, адже частина з вагнерівців воювали на Донбасі у складі військ окупанта.

І це попри те, що українська сторона вимагала передати їх Україні, адже частина з вагнерівців Згодом у ЗМІ, з'явилася інформація про те, що затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Однак після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу Президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

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Зауважимо, що українських журналістів, які оприлюднили інформацію про зрив операції, викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Яніна Соколова наголосила, що ДБР шукає людей, які нібито розголосили "секретні відомості".