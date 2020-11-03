Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада підтримав законопроєкт голови парламенту Дмитра Разумкова. Він стосувався відновлення електронного декларування у первинному вигляді.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання комітету. За проголосували 6 членів комітету, 4 утримались, і ще 2 висловилися проти, повідомляє 24 канал.

Важливо На засіданні Ради намагаються вирішити ситуацію з КСУ: варіанти законопроєктів

Комітет постановив визнати законопроєкт №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційного законодавства. Члени комітету також рекомендували Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проєкт за основу та в цілому.

Секретар комітету нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко назвав законопроєкт Дмитра Разумкова найбільш компромісним. Законопроєкт президента Володимира Зеленського на засіданні не розглядали.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада планує відновити електронне декларування в Україні новим законом.

Що відомо про законопроєкт Разумкова

Він спрямований на "усунення стану правової невизначеності, що виник через рішення Конституційного Суду.

Законопроєкт передбачає відновлення низки пунктів закону "Про запобігання корупції", а також Кримінального кодексу України.

Ухвалення цього законопроєкту як закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства із запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері запобігання корупції.

До теми Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт через рішення КСУ: текст



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу