Відбулось онлайн-засідання комітету з питань правової політики. На ньому підтримали оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного Суду України.

За це рішення проголосували 18 членів комітету. Про це запевнили на онлайн-засіданні профільного комітету, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Країна дивиться кіно "11 друзів Тупицького", – Зеленський про КСУ

Деталі початку конкурсу

За рішенням комітету, на сайті Верховної Ради опублікують інформацію про початок конкурсу.

Нагадаємо! Верховна Рада не змогла призначити суддю Конституційного Суду України. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Хто вноситиме кандидатів на посаду

Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції та групи.

Конкурс на посаду судді КСУ: коротко

Представник президента в КСУ, нардеп Федір Веніславський після провального голосування зазначив, що в ході першого конкурсу на 2 вакантні посади судді Конституційного Суду жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів.

Новий конкурс повинен стартувати на цьому тижні.

За словами нардепу від "Голосу" Ярослава Юрчишина, на обидві вакансії суддів КСУ є кандидати від "Слуги народу", а тому конкурс, найімовірніше, проведуть швидко.