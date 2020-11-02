Бюджетний комітет парламенту рекомендував народним депутатам прийняти в першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік. Документ підтримали представники 3 фракцій.

Йдеться про представників "Слуги народу", "Європейської Солідарності" та "Батьківщини". Про це розповів нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

До теми Коли Рада візьметься за бюджет-2021 і чому цього не зробили раніше

Тепер коаліції потрібно двічі отримати 226+ голосів в залі в четвер і вважайте, що бюджет буде прийнятий в першому читанні… Або не буде,

– написав політик.

Розгляд і голосування за бюджет-2021 у першому читанні заплановано на 5 листопада. Вже наступного дня перед парламентарями виступить прем’єр Денис Шмигаль у рамках традиційної години запитань до уряду.

Держбюджет-2021: коротко про головне

Уряд погодив проєкт держбюджету на 2021 рік 14 вересня.

Проєкт бюджету у першому читанні мали розглянути ще 20 жовтня.

Втім, на заваді став коронавірус в Раді, відтак розглядати питання держбюджету вирішили вже після місцевих виборів, у листопаді.

Детальніше про основні цифри бюджету читайте тут.



Основні цифри Держбюджету – 2021 / Інфографіка 24 каналу