На підконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини проведуть збір довідок щодо безпеки проведення місцевих виборів. Таке рішення ініціювали під час засідання комітету місцевого самоврядування.

За словами народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Качури під час засідання відбулася "цікава дискусія". Про це політик написав на своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Качура

Обговорювали питання проведення виборів на підконтрольних територіях Донецької та Луганської області. Присутній на засідання губернатор Донецької області на мою вимогу пообіцяв зібрати довідки з питання безпеки проведення виборів,

– зауважив нардеп.

Качура також додав, що лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав його позицію щодо необхідності проведення місцевих виборів на Донбасі.

Вибори на Донбасі: що відомо

Центральна виборча комісія у серпні визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування.

перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування. Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій.

Зауважимо, раніше там проводили парламентські та президентські вибори.

Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів, що на Луганщині.

15 вересня ЦВК заявила, що проведе вибори у цих громадах, як тільки для цього створять необхідні умови.

Голосування хочуть провести вже у березні.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згодом у низці міст минули другі тури голосування. Все тому, що жоден з кандидатів на посаду мера не набрав понад 50% голосів виборців. Детальніше про місцеві вибори в Україні – читайте тут.