Розгляд питання щодо заборони видавництву Vivat розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" перенесли. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова вже розпочинав розгляд. Однак його вирішили скасувати через те, що не запросили автора книги.

Під час початку розгляду нардепи вже встигли подискутувати щодо заборони книги. Однак через деякий час про відсутність Вахтанга Кіпіані заговорила нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська.

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Вона назвала ситуацію дивною, адже питання обговорювали за відсутності автора книги. Водночас голова комітету Нестор Шуфрич заявив, що Кіпіані запрошували. Він нібито сам вирішив не приходити.

Як відреагував Кіпіані

Нардепка Бобровська зателефонувала Кіпіані. Вона включила на телефоні гучномовець, аби усі змогли чути розмоу та позицію автора книги. Як виявилось зі слів Кіпіані, на засідання комітету його не запрошували. Він також висловив позицію, що розгляд питання без його аргументації є неприйнятним.

Саме через це члени комітету вирішили перенести розгляд на наступне засідання. На нього вже запросять Кіпіані, представника видавництва, а також буде присутній адвокат Медведчука.

Про що дискутували на засіданні

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко намагався пояснити, чому необхідно вилучити з книги епізод про Медведчука. За його словами, факти є неправдивими. У творі зазначено, що Медведчук нібито був представлений адвокатом до Стуса від КДБ. Адвокат переконував, що Кіпіані не міг жодним документом підтвердити цей факт.



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Нестор Шуфрич погодився з позицією Кириленка. Водночас підтримала Кіпіані народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Циба. Вона ствердила, що автор книги має право висловлювати своє бачення історичних подій і їх учасників. Циба наголосила, що це оціночні твердження автора

Суд щодо книги Кіпіані: коротко