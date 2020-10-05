Доїдуть до кожного. "Мобільні клініки" вже 11 років їздять у віддалені куточки, аби надати допомогу дітям та вагітним жінкам із ВІЛ і СНІД. Тепер це робити легше, адже за логістику подбає Uklon.

"Ми поєднали наші зусилля для того, щоб допомогти таким людям. "Мобільні клініки" будуть використовувати автівки компанії Uklon для того, щоб можна було виїжджати на віддалені місця та допомогти людям. Також буде запуск проекту "Кілометр добра", – зазначив операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Це буде окремий клас автомобільного додатку Uklon, де частина коштів з кожної поїздки буде йти на оплату роботи лікарів, які задіяні в мобільній клініці. До слова, на Львівщині загалом є 100 дітей, які потребують такої допомоги безпосередньо за місцем проживання.

"Ми надаємо ці послуги в маленьких селах, віддалених від обласних центрів. Туди виїжджають лікарі на автівках, з портативним обладнанням, забирають кров, провіряють прийом терапії, привозять цю терапію", – розповіла програмна директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Тож благодійники, які піклуються за якісну медичну допомогу, більше не змушені думати про технічний стан транспорту та тратити на нього кошти. Uklon подбає, аби "Мобільна клініка" була завжди на колесах. І в тому місці, де її чекають найдужче.