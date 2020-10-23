"Навіть у сірих стін є душа, дивись на все позитивно!" – під таким гаслом компанія ВОЛЯ провела конкурс зі стріт-арту.

Кожен охочий міг зареєструватися та отримати можливість намалювати власну картину на одному з непримітних парканів Києва.

Останніми роками в Україні та в Києві зростає популярність такого виду мистецтва як стріт-арт. ВОЛЯ підтримала цю течію і виступила ініціатором та організатором конкурсу під гаслом "Дивись позитивно", щоб перетворити сірі стіни у щось більш яскраве і позитивне,

– розповів СЕО компанії ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Серед усіх охочих було відібрано 20 художників – фіналістів. Термін на реалізацію для всіх був однаковий – не більше тижня, необхідні матеріали були придбані за рахунок компанії. Переможців серед них обирали як глядачі у соцмережах, так і професійне журі, яке очолив засновник фестивалю Respublica FEST – Андрій Зоін. Перше місце отримала робота "Рибак" Романа Гержана.

Києву надзвичайно потрібні такі конкурси, адже вони спонукають розвитку графіті-культури. Таким чином діти, споглядаючи, будуть вчитися малювати, повторювати також щось прекрасне,

– сказав переможець творчого конкурсу "Дивись позитивно!" Роман Гержан.

"Основні фактори, які ми враховували, це складність малюнку, дуже важливою була відповідність творчій ідеї – "Дивись позитивно", а ще – техніка виконання", – зазначив СЕО компанії ВОЛЯ Антон Дзюбенко.

Автори трьох найкращих робіт отримали грошові винагороди, а усі фіналісти – безкоштовну підписку на Volia TV. У компанії обіцяють і надалі проводити творчі конкурси та стимулювати розвиток культури стріт-арту в Україні.