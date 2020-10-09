Американських правоохоронців зацікавили компанії, пов'язані з Петром Порошенком. Щонайменше 4 міжнародні банки повідомили фінансову розвідку США, що він, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній і не повідомляв про це в деклараціях про доходи.

Ця інформація може перерости у гучну кримінальну справу. Але не обов'язково – і в цьому не буде жодної зради. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко.

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Він пояснив, що транзакції по всьому світу, навіть якщо відправляти гроші в доларах, не підуть просто з одного рахунку на інший. Вони потрапляють на кореспондентський рахунок на території США. Потім з цього рахунку вже йдуть у банк отримувача.

"Оскільки банк має кореспондентський рахунок у США, всі транзакцій оцінюють на предмет їхньої ризикованості та сумнівності. І потім звітують в американську фінансову розвідку", – зауважив Лещенко.

Й додав: якраз серед тих транзакцій, про які звітували як сумнівні, були перекази, які пов'язують з Петром Порошенком та його компаніями.

Є тут злочин чи немає? Ми цього просто не знаємо. Тому що це може бути як легальна транзакція, так і, наприклад, відмиванням грошей,

– підкреслив екснардеп.

Крім цього, він також пояснив – наразі невідомо, чи буде відкрита у США справа проти Порошенка. "Америка не є світовим жандармом, який має бігати за всіма по світу і ловити всіх корупціонерів. Там відкривають справи лише на тих, хто порушує американські закони", – пояснив він.

Тобто для того, аби Америка у цьому плані зацікавилася, наприклад, Порошенком, правоохоронці мають довести, що він або його фірми порушили саме американське законодавство. Наразі ж українці не знають нічого про природу цих транзакцій, підкреслив Лещенко.

До Порошенка все ж є питання, – Лещенко

Колишній депутат пояснив, що банки, через які ці проходили ці гроші, звітували у фінансову розвідку, що це – сумнівна операція. Проте це не призводить до блокування або скасування транзакцій, чи до кримінальної справи. Це просто підозра, про яку повідомляють.

Проте з журналістської точки зору все ж є питання до Порошенка – чому він використовував ці фірми. Зокрема, в розслідуванні йдеться про те, що мешканець Закарпаття віддав свої паспортні дані фактично в оренду. Тобто був фіктивною людиною, на яку відкрили офшорну компанію.

Відмивання грошей як злочин – лише тоді, коли пов'язане з реальним злочином. Наприклад, вимагання, крадіжка, чи коли у вбитої людини вкрали та відмили їх. Саме по собі відмивання має йти у зв'язці з реальним злочином, який змусив ці гроші відмити,

– підкреслив він.

"Це все треба розслідувати. Я б не радив надіятися на американців, а радив би займатися цим українцям. Тому що Порошенко – українець, він перебуває в українській юрисдикції, і наші правоохоронці можуть це реалізувати", – підсумував Лещенко.

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Мовиться про компанії, які роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків і намагались отримати доступ до банківських рахунків цих фірм.

Але фірми були оформлені так, що дістатись до справжніх власників було неможливо, стверджують журналісти-розслідувачі "Слідство. Інфо". Наприклад, паспортні дані пересічних громадян за дуже невелику винагороду використовувати для реєстрації фіктивних фірм.

У самого Порошенка на закиди в причетності до подібних оборудок відповіли, що він особисто не володіє жодними офшорними компаніями.

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