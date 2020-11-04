"Приватбанк" через суд зобов'язав компанії "Новофарм" та Pointex Sale LLP виплатити 4 мільярди гривень. Раніше Нацбанк визнав "Новофарм" пов'язаною з "Приватбанком".

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов державного "Приватбанку" 15 жовтня. Про це повідомляє Finbalance.

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Що відомо про справу

16 грудня 2016 року (за кілька днів до націоналізації) "Приватбанк" відкрив кредитну лінію для ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" з лімітом 3,2 мільярда гривень.

Як забезпечення за відповідними кредитними зобов'язаннями Pointex Sale LLP надало серед іншого євробонди "Приватбанку" з номінальною вартістю 80 мільйонів доларів. Але вони потрапили під списання під час націоналізації банку.

У серпні 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області видав наказ про примусове виконання свого рішення від 23 липня 2019 року, яким було задоволено позов "Приватбанку" до "Новофарм". На користь позивача стягнули 288 мільйонів гривень заборгованості за відсотками за згаданими вище кредитним договором 2016 року.

За даними Генпрокуратури, кредитний договір від 16 грудня 2016 року уклали всупереч обмеженням у межах реструктуризації заборгованості ТОВ з іноземними інвестиціями Новофарм за раніше укладеними кредитними договорами від 18 травня 2012 року і 24 лютого 2016 року.

Зверніть увагу! Відомо, що "Приватбанк" списав кредити колишніх акціонерів на 3,16 мільярдів гривень.