Підписано меморандум про взаєморозуміння у сфері розробки й розвитку технологій, що дозволяють використовувати водневе паливо для залізничного транспорту.

Угоду підписали Альбрехт Нойманн, керівник напряму "Рухомий склад" компанії Siemens Mobility й Армін Шнеттлер, виконавчий віцепрезидент Siemens Energy.

В рамках проєкту планується спільна розробка комплексних водневих рішень для залізничного транспорту та їх пропозиція замовникам з метою просування водневої економіки в Німеччині та Європі, а також підтримки декарбонізації транспортної галузі.

З моменту свого відділення і виходу на біржу, 28 вересня 2020 року, компанія Siemens Energy більше не входить до складу групи компаній Siemens.

Siemens AG є найбільшим акціонером Siemens Energy.

Компанія Siemens Mobility GmbH, яка входить до складу Siemens AG, і компанія Siemens Energy AG підписали угоду про співпрацю в галузі досліджень і розробок з метою продовження спільних дій з розвитку водневого транспорту та його подальшого розширення.

"Декарбонізація енергетичних систем – ось головна мета Siemens Energy. Ключову роль тут відіграє так зване об'єднання галузей, що забезпечує взаємодію таких раніше роз'єднаних галузей, як виробництво електроенергії та тепла або транспорту. Виробництво водню без шкідливих викидів CO 2 можливо завдяки електролізу води з використанням електрики, виробленого з поновлюваних джерел енергії, – зазначає Армін Шнеттлер, віцепрезидент Siemens Energy. – У співпраці з компанією Siemens Mobility ми прагнемо досягти успіху в забезпеченні взаємодії галузей за допомогою розробки рішень для електролізу і швидкої заправки поїздів, що працюють на водневому паливі".

"Співпраця з компанією Siemens Energy дозволить нам надалі створити стійку й екологічно безпечну транспортну систему. Таким чином, в довгостроковій перспективі ми зможемо надати нашим клієнтам підтримку по заміні їх дизельних поїздів, що курсують на неелектрифікованих залізничних магістралях, на поїзди, працюючих на водневому паливі. Крім того, спільно з компанією Siemens Energy зможемо навіть реалізувати модель "заправка воднем як послуга" в процесі експлуатації поїзда", – розповів Альбрехт Нойманн, керівник напряму "Рухомий склад" компанії Siemens Mobility.

Протягом наступних двадцяти років в Європі тисячі дизель-електричних моторвагонних поїздів будуть послідовно замінені більш екологічними альтернативами.

Зараз дизельні потяги, як і раніше, експлуатуються на неелектрифікованих залізничних маршрутах. У Німеччині, наприклад, на ці маршрути припадає близько 50 відсотків всієї залізничної мережі країни.

В якості альтернативи дизельним агрегатам передбачається використання екологічно безпечних акумуляторних батарей і водневих двигунів. Siemens Energy та Siemens Mobility мають намір спільними зусиллями розробити стандартизоване інфраструктурне рішення для заправки поїздів Siemens Mobility, а потім доповнити це рішення в рамках пілотних проєктів.

Siemens Energy поставляє на ринок системи й рішення, необхідні для виробництва і поставок екологічно безпечного водню, в той час, як Siemens Mobility фокусується на рішеннях для залізничного транспорту, включаючи необхідне устаткування для обслуговування поїздів і депо. Працюючи разом, Siemens Energy і Siemens Mobility можуть запропонувати замовникам комплексне рішення для залізничного сектора. Це дозволить не тільки підтримати перехід транспортної галузі на водневе паливо, а й сприятиме формуванню екологічно безпечної водневої економіки в Німеччині.