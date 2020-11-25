Через 3 – 4 роки Україна зможе виплатити компенсації за всі помешкання, зруйновані через військові дії на Донбасі. Наразі таких будинків нарахували близько 700, проте, ймовірно, що кількість значно збільшиться.

Наразі мовиться про 698 зруйнованих будинків

За попередніми підрахунками, які передали Мінфіну, мовиться про 698 об'єктів. Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції окупованих територій Інна Голованчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За нашою інформацією, близько 700 будинків повністю зруйновані. Цю інформацію ми отримуємо від Луганської та Донецької облдержадміністрацій, які фіксували ці дані ще з 2014 року,

– розповіла Голованчук.

До частини будівель неможливо дістатись

У міністерстві зазначили, що ця цифра – не остаточна, адже частина помешкань була відновлена власним коштом місцевих мешканців та міжнародних організацій. Ще до частини будівель неможливо дістатись, адже вони безпосередньо на лінії розмежування.

Проблеми ще й з тими об'єктами нерухомості, які не були зареєстровані, як житлові будівлі.

Важливо! Голованчук зазначила, що за цією програмою на 2021 рік виділено 114 мільйонів гривень.

Якщо ми будемо рухатимемось такими темпами, то за 3 – 4 роки ми зможемо провести всю компенсацію,

– наголосила заступниця міністра.

Перші заявники незабаром отримають компенсації

Зазначимо, що перші 8 заявників на Луганщині та 9 – на Донеччині отримають компенсацію за зруйноване під час агресії Росії житло. Відповідне рішення ухвалили профільні комісії.

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